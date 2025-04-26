جامعة الإمام الصادق: انتحار طالبة داخل الحرم الجامعي

أكدت إدارة جامعة الإمام جعفر الصادق في النجف الأشرف، اليوم السبت، "انتحار" طالبة داخل مبنى الجامعة.

وقالت الإدارة في بيان، إن "طالبة أقدمت على إنهاء حياتها في حادثة انتحار"، مبدية "بالغ الأسف" لذلك.

وأضافت، أنها "قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور بتبلیغ الجهات الأمنية المختصة التي حضرت إلى محل الحادث وجمعت الأدلة التي تبين حادثة الانتحار ومنها تسجيل الكامرات".

وقال شهود إن الطالبة ألقت بنفسها من الطابق الرابع في مبنى الجامعة.