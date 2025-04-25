العامري والصفدي يبحثان توسيع آفاق التعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق والأردن

بحث الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري مع رئيس البرلمان الاردني احمد الصفدي، توسيع آفاق التعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق والاردن.

وذكرت منظمة بدر في بيان:" ان العامري التقى الصفدي والوفد المرافق له ، اليوم ، بحضور اعضاء كتلة بدر النيابية . وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وزيادة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، فضلا عن توسيع آفاق التعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق والاردن بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالفائدة المرجوة على الشعبين الشقيقين".

وتطرق الجانبان الى ابرز التطورات على الصعيدين الدولي والاقليمي ، لاسيما حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني ، ودعم الجهود الدولية الهادفة الى وقف المجازر والجرائم وردع المخططات والمؤامرات التي يتعرض لها سكان قطاع غزة والضفة الغربية وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة