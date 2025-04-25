القبض على متهم بابتزاز مواطنة بعد نسخ محتويات هاتفها خلال تصليحه

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة (25 نيسان 2025)، القبض على متهم أبتز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أن "دوريات نجدة الرصافة وبالتنسيق مع قسم مكافحة إجرام الشعب، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين لقيامه بتهديد وابتزاز مواطنة عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف، البيان أن "عملية القبض جاءت بعد تلقي شكوى رسمية من مواطنة مخبرة بتعرضها للإبتزاز"، مبيناً أنه "من خلال التحقيق تبين أن المتهم استغل عمله في مجال تصليح أجهزة الهواتف لنسخ محتويات هاتف الضحية، والتي تضمنت صوراً خاصة، واستخدمها لاحقاً للابتزاز".

وأشار البيان الى أنه "تم توقيف المتهم وفق أحكام المادة (432) من قانون العقوبات العراقي، والإجراءات القانونية مستمرة بحقه".