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برئاسة حميد الشطري:: ايفاد وفد حكومي عراقي إلى سوريا للقاء الجولاني


اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ايفاد وفد حكومي عراقي رسمي إلى سوريا للقاء ابو محمد الجولاني يضم مسؤولين من 4 وزارات وجهات رسمية، برئاسة رئيس المخابرات حميد الشطري.

وقال مكتب السوداني في بيان انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين".

وبحسب البيان "يضم الوفد الرسمي مسؤولين عن؛ قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية، ووزارتي النفط والتجارة، وهيأة المنافذ الحدودية".

وأكد أن "الوفد سيبحث مع الجانب السوري، التعاون في مجال مكافحة الارهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضدّ من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري بما يصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلاً عن دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح أن "مباحثات الوفد العراقي في دمشق، تأكيد دعم العراق وحرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأهمية استقرار سوريا بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة".

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برئاسة حميد الشطري:: ايفاد وفد حكومي عراقي إلى سوريا للقاء الجولاني
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