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وزارة الصناعة: الألواح الشمسية المنتجة وطنياً تنافس المستوردة بالسعر والكفاءة


 

أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، أن إنتاج الألواح الشمسية الوطنية تنافس المستورد بالسعر والكفاءة، فيما بينت إمكانية انفتاح إنتاجه على الأسواق الإقليمية المجاورة، إذ ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري للوكالة الرسمية، إن "مصنع شركة الزوراء العامة التابع لوزارة الصناعة والمعادن، لتصنيع الألواح الشمسية، يحتوي على مكائن وتكنولوجيا حديثة خاصة بمجال تصنيع الألواح الشمسية بمختلف السعات، وذو تقنيات وكفاءة عالية"، لافتة إلى أن "الألواح الشمسية سوف تخدم جميع أنواع المحطات الشمسية الكبيرة، والصغيرة، الحكومية، والصناعية، والتجارية، والمنزلية".

كما أضافت أن "إنتاج هذا المصنع سوف يغطي السوق المحلي، وإمكانية الانفتاح على الأسواق الإقليمية المجاورة لجميع مشاريع المحطات الشمسية المستقبلية"، مبينة أن "الألواح الشمسية التي يتم تصنيعها داخل شركة الزوراء ستكون هي النواة الرئيسة لبناء جميع المحطات الشمسية الكبيرة والصغيرة الصناعية والتجارية والمنزلية".

فيما بيّنت الجبوري، أن "توطين الصناعة وتنفيذ منظومات الطاقة الشمسية وتحقيق قيمة تصنيع مضاعفة، سوف يسهم بشكل مباشر بتقليل كلفة هذه المنظومات ويعزز قدرة المواطن على اقتناء المحطات الشمسية، وستنافس الألواح الشمسية المستوردة من حيث السعر والكفاءة"، مشيرة إلى "الدعم الحكومي لهذه الصناعات التي ستنسخ ثقافة استخدام الطاقة النظيفة والتحول، وستكون مبادرة البنك المركزي العراقي لتمويل المحطات الشمسية المنزلية والتجارية والصناعية بالتعاون مع شركة الزوراء العامة".

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