وزارة التربية: نتائج حملة إعادة الطلاب المتسربين للمدارس خلال 45 يوماً

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن إعادة أكثر من 260 ألف طفل إلى مقاعد الدراسة ضمن حملة (العودة إلى التعليم)، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، للوكالة الرسمية، إن "حملة (العودة إلى التعليم) التي استمرت 45 يوماً، بمشاركة 1740 عضواً ميدانياً و435 قائداً وبدعم من منظمة اليونسيف، قامت بجولات مكثفة لجمع بيانات الأطفال المتسربين وغير المسجلين ومعالجة حالات التسرب المدرسي في جميع المحافظات وفق قاعدة بيانات مركزية".

كما بيّن السيد أن "الحملة تمكنت من رصد 261,338 حالة تسرب، متجاوزة الهدف الأصلي البالغ 156,000 حالة، وقد تم إعادة تسجيل أكثر من 30.198 طفلاً في النظام النظامي، و36.576 آخرين في التعليم غير النظامي من خلال مدارس التعليم المسرع ومراكز محو الأمية"، لافتا الى أن "مديرات التربية في المحافظات حققت نسبة إنجاز بلغت 100٪ من عدد التلاميذ المستهدفين من الحملة".

فيما لفت الى أن "الفرق الميدانية حددت أكثر من 68,869 طالباً راغباً في التقديم للامتحانات الخارجية، مما يعكس رغبة كبيرة في استئناف التعليم"، مبينا أنه "رغم هذا الإنجاز، رصدت الفرق حوالي 131,695 حالة ما زالت تعاني من الانقطاع لأسباب معقدة، منها العمل المبكر والظروف الاقتصادية، مما يستدعي وضع استراتيجية شاملة مرنة تلبي احتياجات هذه الفئة تتضمن حلولاً على المدى المتوسط والطويل، ترتكز في دراسة الأسباب الدقيقة وراء التسرب، وتفهمها، وتصميم الحلول الاجتماعية التي تهدف هؤلاء التلاميذ، وتصميم برامج إعادة الدمج في العودة إلى التعليم بأسلوبٍ مرن يتلاءم مع ظروفهم، أو إعدادهم بمؤهلات تتوافق مع متطلبات سوق العمل بما يعزز فرصهم المهنية ويُحسن من أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية".