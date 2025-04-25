وزير الخارجية العراقي يتوجه إلى أمريكا في زيارة رسمية

غادر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، إلى أمريكا في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات المشتركة أمنية واقتصادية.

وقال فؤاد حسين في تدوينة له على "إكس": "غادرنا اليوم الخميس إلى امريكا، حيث سنعقد سلسلة اجتماعات ثنائية لتعزيز العلاقات العراقية الأميركية وتنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والدولية"، مؤكدا أنه "سنبحث سبل تعزيز الأمن المشترك والتعاون في المجالات المختلفة".

من جهته، أكد مصدر حكومي عراقي مطلع، أن "حسين سيبحث عدة ملفات مهمة مع الجانب الأميركي، ويطغى الجانبان السياسي والأمني على هذه الملفات"، وذكر المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن "المباحثات التي سيبدأها وزير الخارجية فؤاد حسين ووفد حكومي برفقته، ستشمل الوجود الأميركي في العراق ومهمة التحالف الدولي، وتفاهمات التعاون الأمني حول محاربة تنظيم داعش، إلى جانب ملفات مالية واقتصادية أبرزها بحث إمكانية توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين الجانبين بخصوص توريد الطاقة مع شركة جنرال الكتريك وإصلاح قطاع الغاز العراقي لأجل تحقيق الاكتفاء الذاتي".

وأوضح أن "الوزير سيبحث مع الجانب الأميركي إمكانية تمديد استيراد الغاز الإيراني لفترة أخرى، لتلافي أزمة الطاقة التي قد يشهدها العراق في الصيف المقبل".