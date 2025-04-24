قوة من اللواء 57 بالحشد تنفذ عملية أمنية في الأنبار

نفذت قوة من اللواء 57 في قيادة عمليــات الحشــد الشعبــي بالأنبــار عملية تفتيش وتطهير في صحراء منطقة الجودفية.

وذكرت القيادة في بيان انه ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الصحراوية حيث أسفرت العملية عن العثور على كميات من المخلفات الحربية لداعش الارهابي

واوضح انه تم ضبط عبوات ناسفة، ومسطرة تفِــجير، وبطاريات مع سبحة، وكبسولات تفِـجير، وصواريخ من أنواع مختلفة، قامت مفارز المتفجرات برفعها بشكل آمن.