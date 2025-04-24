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السوداني والعامري يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الخميس (24 نيسان 2025)، أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، كاستحقاق ديمقراطي يعكس إرادة الشعب العراقي، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني استقبل العامري في مكتبه، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم العراق".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد التأكيد على دعم قرار الإطار التنسيقي بخوض الانتخابات بقوائم متعددة، بما يعكس تنوع تمثيل مكوناته، مع الالتزام بالعودة إلى وحدة الموقف تحت مظلة الإطار بعد إعلان النتائج".

كما شدد الطرفان على "أهمية دعم جهود الحكومة الحالية في الملفات الخدمية والتنموية، وتنسيق العمل بين مختلف القوى السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا".

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