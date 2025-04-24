مصدر يكشف ملابسات اغتيال مواطن عراقي في سوريا

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، (24 نيسان 2025)، عن ملابسات اغتيال مواطن عراقي في سوريا.

وقال المصدر إن: "حيدر الزاملي، وهو مواطن من إحدى مناطق محافظة بابل ويسكن في ريف دمشق منذ سنوات ومتزوج من امرأة سورية، تعرض لتهديدات في الأسابيع الماضية انتهت بمهاجمته في يوم 19 نيسان مع زوجته، ما أدى إلى استشهاده وإصابة زوجته بجروح حرجة، حيث ترقد حالياً في العناية المركزة".

وأشار المصدر إلى أن "جثمان الزاملي تم نقله إلى العراق وتم تشييعه في النجف الأشرف، وستقام مراسيم عزائه في منطقة الجمعية في الحلة، مركز محافظة بابل".

ونفى المصدر أن "تكون عائلة زوجته السورية متورطة في الحادث الذي وصفه بأنه يحمل بعدًا طائفيًا، خاصة أن كل المؤشرات تدل على أن المهاجمين كانوا من المتطرفين الموجودين في بعض بلدات ريف دمشق".