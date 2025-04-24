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رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يطلق 6 مشاريع صناعية في المثنى


أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الأعمال التنفيذية، لستة مشاريع صناعية في محافظة المثنى، بكلفة مالية كلية بلغت (مليار و171) مليون دولار، حيث ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح وأطلق الأعمال التنفيذية، عبر دائرة تلفزيونية، لستة مشاريع صناعية في محافظة المثنى، بكلفة مالية كلية بلغت (مليار و171) مليون دولار.

وأضاف، أن المشاريع هي: التشغيل التجاري، لمعمل إسمنت نجمة السماوة 2، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم، فضلا عن إطلاق العمل التنفيذي لمعمل إسمنت العربي، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم، إضافة إلى إطلاق العمل في معمل إسمنت خيرات المثنى، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم.

 كما أطلق رئيس مجلس الوزراء العمل في معمل إسمنت السماوة بطاقة 6600 طن/ يوم، فضلا عن إطلاق العمل في معمل إسمنت الاتحاد بطاقة 6000 طن/ يوم، إضافة إلى إطلاق العمل في مشروع (الصودا الكاوية) لإنتاج الصودا الكاوية والمواد الكيمياوية، بطاقة إنتاجية كلية 1200 طن/ يوم.

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