وزارة الكهرباء تشكل لجنة عليا لتسريع مشروع التحول الذكي للشبكة الكهربائية

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، تشكيل لجنة وزارية عليا لتسريع تنفيذ مشروع التحول الذكي في الشبكة الكهربائية، بناء على توجيه من الوزير زياد علي فاضل، فقد ذكرت الوزارة في بيان، أن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، ترأس اجتماعا مع الفريق الوزاري المختص بمشروع التحول الذكي للشبكة الكهربائية"، مبينة أنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض شامل للتحديات التي تعترض عمليات الإحالة والدعوات للمرحلتين الأولى والثانية في المناطق المشمولة بالمشروع ضمن الرقع الجغرافية لشركات التوزيع، حيث تم وضع حلول عملية ومعالجات فورية لتجاوز هذه العقبات".

كما أضافت أنه في خطوة حاسمة لتسريع وتيرة المشروع، أصدر الوزير توجيها بتشكيل لجنة وزارية عليا لمشروع التحول الذكي بالشبكة الكهربائية، ومنحها صلاحيات واسعة للإشراف والمتابعة مع الشركات العامة للتوزيع والتشكيلات ذات الصلة"، وتابعت أن اللجنة الوزارية العليا ستتولى مهام الإسراع في اختيار المناطق المستهدفة وتوجيه الدعوات وصولا إلى توقيع العقود، فضلا عن حسم المشكلات في الإحالات والعقود الحالية، بما يضمن الانتقال السلس لشبكات التوزيع نحو منظومة ذكية متكاملة.

فيما لفتت إلى أن مشروع التحول الذكي يهدف إلى أتمتة عمليات التشغيل والصيانة والجباية، والحفاظ على معدات الشبكة وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع".