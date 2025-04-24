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البعثة الطبية للحج تعلن تخصيص 13 طناً من الأدوية لهذا الموسم


 

أعلنت البعثة الطبية للديار المقدسة، اليوم الأربعاء، عن إكمال كل التجهيزات والتحضيرات لهذا العام، وفيما أكدت تجهيز 13 طناً من الأدوية، بينت الاستعدادات لإنشاء عيادتين مركزيتين في المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث ذكر رئيس البعثة الطبية العراقية الى الديار المقدسة ومدير عام دائرة الصحة العامة، رياض الحلفي في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الحج والعمرة ، إن هذا العام تميز عن بقية الأعوام بزيادة العدد، وأيضا زيادة فحص الحجاج، حيث تم فحصهم فحصاً ابتدائياً، والان تم إكمال الفحص الثاني الذي كان لأعضاء البعثة الطبية"، مبينا أن "الإجراءات التحضيرية التي قامت بها وزارة الصحة كثيرة ما أن وصلنا توجيه هيئة الحج باختيار العناصر حتى بدأت وزارة الصحة باختيار العناصر وفق شروط ومواصفات حددناها".

كما أضاف أنه "تم إكمال كل التجهيزات والتحضيرات لهذا العام، حيث وصلت كمية الأدوية الى 13 طناً، بنسبة أكثر من العام الماضي، لسد كل الاحتياجات المتوقعة لحجاج بيت الله الحرام، خصوصاً ونحن نعتقد أن هناك زيادة لهذا العام في عدد الحجاج"، لافتا الى "الاستعدادات لإنشاء عيادتين مركزيتين في المدينة المنورة ومكة المكرمة".

وأوضح الحلفي أن "العوامل التي أدت الى تميز البعثة الطبي للأعوام السابقة ستكون هذا العام أكثر تميزاً، عن طريق الالتزام التام بالدوام من قبل أطبائنا وكوادرنا الصحية بشكل تام في العيادات الموجودة وفي السكن، بالاضافة الى التعامل الإنساني والأخلاقي العالي مع حجاج بيت الله الحرام"، مضيفا أن "انطباع كوادرنا الطبية والصحية بضوابط وزارة الصحة السعودية وخاصة في مجال الالتزام بفصل النفايات والتوثيق الطبي، والعوامل التي ذكرت أدت الى تميز فرقنا الطبية في الأعوام السابقة".

وتابع: إن "سرعة الاستجابة للمرضى هي من أهم العوامل التي تميزت بها كوادرنا لأهميتها بتلافي أي طوارئ صحية"، مشيرا الى أنه " نتمنى من أطبائنا أن يكونوا   على أهبة الاستعداد والتفاني والحرص في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وأن تبقى لجنة البعثة الطبية هي الأولى على البعثات الموجودة في السعودية".

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البعثة الطبية للحج تعلن تخصيص 13 طناً من الأدوية لهذا الموسم
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