هيئة الحج تحدد مراكز تلقيح المواطنين المشمولين بالحج

حددت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العليا للحج والعمرة، مراكز تلقيح المواطنين المشمولين بالحج لهذا العام 2025 في بغداد والمحافظات، إذذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، ان" وزارة الصحة باشرت بتطعيم الحجاج باللقاحات المستحقة وحسب الاشتراطات والارشادات الصحية للمسافرين الى المملكة العربية السعودية".

كما شددت الهيئة على" المواطنين المشمولين في الذهاب للحج، بضرورة الالتزام باخذ اللقاحات، واستلام كارت التلقيح لاستكمال إجراءات السفر، وحفاظا على سلامتهم الصحية الوقائية خلال موسم الحج".