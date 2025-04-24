مكتب رئيس الوزراء: تهيئة محطات في الكرخ والرصافة للنقل الجماعي

أكد مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، تهيئة محطات في الكرخ والرصافة للنقل الجماعي، فيما أشار الى أن حركة سيارات الحمل ستحدد قريبا، حيث ذكر المنسق الأمني لمكتب رئيس الوزراء، اللواء جاسم يحيى إن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حقق قفزات نوعية وقرارات سريعة تجري وفق دراسة مستفيضة مسبقة، من خلال هذه الدراسة هناك توجه على الغوارق النهرية لغرض إنشاء نقل نهري، لافتا الى "تهيئة محطات في الكرخ والرصافة للنقل الجماعي سيكون لها طريق خاص بالقريب العاجل".

كما ذكر أن هنالك دراسة مع وزارة النقل وبقية الوزارات ذات العلاقة لغرض تخصيص مبالغ مالية لاستيراد الباصات والعجلات الخاصة"، مشيرا الى المباشرة بالطريق الحلقي الرابع بطول 94 كيلو مترا حول بغداد.

فيما أوضح يحيى أن مشاريع الحزمة الأولى ارتبطت بالحزمة الثانية نتيجة لوجود زخم مروري وكثافة مرورية"، مبينا أن هناك قرارا سيصدر في القريب العاجل بخصوص سيارات الحمل وتحديد حركتها