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هيئة الحج: أول رحلة تفويج الحجاج إلى الديار المقدسة ستنطلق بعد 20 يوماً


 

صرّح رئيس هيئة الحج والعمرة، الشيخ سامي المسعودي، اليوم الأربعاء، بأن أول رحلة تفويج الحجاج إلى الديار المقدسة ستنطلق بعد 20 يوماً، فيما أشار إلى أن العراق البلد الوحيد الذي يصطحب الأدوية والأجهزة الطبية مع بعثات الحج، إذ ذكرأعرب المسعودي، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي للبعثة الطبية للحج للعام 1446 هجرية - 2025 ميلادية، "شكره لجهود وزير الصحة، صالح الحسناوي، وكوادر وزارة الصحة، على دعمهم المتواصل واستعدادهم الدائم لموسم الحج".

وأضاف، "شهدنا خلال المواسم الماضية، جهوداً استثنائية من البعثات الطبية، إذ لم يقتصر دورها على تقديم الخدمات الصحية فحسب، بل بذلت جهوداً مضاعفة من أجل راحة ضيوف الرحمن، حيث أشادت وزارة الصحة السعودية بكفاءة وجودة خدماتها، وهذا مدعاة فخر للعراق".

كما أشار، إلى أن "العام الماضي شهد نقلة نوعية في الخدمات الطبية، من خلال توفير الأجهزة الحديثة، مثل السونار وعيادة الأسنان والأشعة، وهو ما لم يكن متوفراً في الأعوام السابقة"، مؤكدا أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود وزارة الصحة وقيادتها".

كذلك شدد رئيس الهيئة، على "ضرورة البناء على هذه النجاحات"، منوها بأن "العراق حصل على المركز الأول بين البعثات العربية والإسلامية لمرتين، ولا بد من استثمار هذا النجاح والعمل على تطويره"، وتابع، "نحن على أعتاب انطلاق أول رحلة حج خلال 20 يوماً، ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد".

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هيئة الحج: أول رحلة تفويج الحجاج إلى الديار المقدسة ستنطلق بعد 20 يوماً
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