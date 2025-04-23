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وزارة الدفاع: تمرين أور 2 يحدث لأول مرة في الشرق الأوسط


 

أكد مدير مديرية الإعلام في وزارة الدفاع اللواء الطيار تحسين الخفاجي، اليوم الثلاثاء، أن التمرين الاستراتيجي الدولي (أور 2)، الذي نفذ اليوم بمشاركة خمس دول هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن القوة الجوية تعيش قفزة نوعية في القدرات تعكس تطور العراق في استيعاب التكنولوجيا العسكرية بفضل الدعم المباشر من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، حيث ذكر لخفاجي في تصريح للعراقية الأخبارية، إن "طائرات القوة الجوية العراقية شاركت اليوم في تمارين معقدة في تمرين (أور 2) لصياغة العمل المشترك مع المؤسسات المتطورة وإسناد القوات الأرضية باتجاه هدف معين وبتوقيتات دقيقة جدًا وبتنفيذ دقيق جدًا".  

وأضاف، أن "تنفيذ الأوامر بالضربات الجوية اليوم يتم بالثواني والدقائق، مما يدل على قفزة نوعية في تطور القوة الجوية وتدريبها وأدائها تعكس تقدم العراق في استيعاب التكنولوجيا"، موضحًا، أن "تمرين أور 2 نوعي وتم بمشاركة خمس دول وهي القوة الجوية العراقية والأمريكية والإيطالية والفرنسية والأردنية ويحدث لأول مرة بهذه النوعية في الشرق الأوسط".

وبين الخفاجي، أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني داعم للقوات الأمنية وبالذات الجيش العراقي والقوة الجوية التي تعتبر سلاح وذراع العراق الطولى في حماية أمن وسلامة سماء العراق"، مشيرًا إلى، أن "التخصصات المالية والاهتمام الكبير من قبل القائد العام في مجال تطوير سلاح الجو العراقي انعكست إيجابًا وهذا ما أثبت التمرين اليوم".

وتابع، أنه "بالدعم المتوفر من القائد العام ووزير الدفاع توفرت لدينا الإمكانيات المادية والقدرات البشرية التي تستوعب التكنولوجيا والأعمال والتطور الكبير في مجال صناعة الطيران"، موضحًا، أن "هذا قد ثبت بعد استلام العراق لأعقد الأسلحة ومن ضمنها سلاح القوة الجوية".

كذلك لفت مدير مديرية إعلام وزارة الدفاع اللواء الطيار تحسين الخفاجي إلى، أن "قيادة القوة الجوية تمتلك الآن عددًا من الطائرات المتقدمة مثلا طائرات F16 من الولايات المتحدة الأمريكية وطائرات T50 من كوريا الجنوبية وطائرات متطورة في مجال المراقبة والتدريب السيزنا كرفان الكنكير، وطائرات متطورة في مجال المراقبة الجوية CH5 و CH4 من جمهورية الصين وطائرات 159L للإسناد الجوي القريب من جمهورية التشيك".

كما بيّن الخفاجي، أن "هذا التنوع في المصادر هو تنوع في زيادة وبناء القدرات، وهذا يؤكد أهمية تنوع المصادر، وكذلك إمكانية استيعاب أعقد الأسلحة وتهيئة أرضية مناسبة للطيارين واستقبال الطلاب لبناء طيارين ومهندسين".

فيما حضر القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، تمرين (أور 2) وأكد سعي الحكومة لبناء وتطوير القوة الجوية وفق أسس حديثة.

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