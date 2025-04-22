اعفاء مدير مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة من منصبه

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، (22 نيسان 2025)، بصدور أمر من وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري يقضي بإعفاء مدير مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة، اللواء كامل شاكر، من منصبه.

وذكر المصدر ان الشمري وجه "بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية لمتابعة هذا الملف".

ولفت الى، ان "هذا القرار يأتي عقب تصريحات لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، أشار فيها إلى وجود ملاحظات سلبية ومخالفات في أداء اللواء كامل شاكر، مؤكداً عزم اللجنة على استضافته في جلسة رسمية داخل مجلس المحافظة بسبب "عدم تعاونه مع السلطة الرقابية".