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تأجيل البت في دعوى قضائية حكومية للعدول عن قرار عدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبد الله


 قضت المحكمة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء، بتأجيل النظر في الدعوى المقدمة من قبل رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ، بخصوص العدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على قانون اتفاقية خور عبد الله ، وذلك إلى يوم 30 نيسان الجاري.

وكان رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء ، عبد اللطيف جمال رشيد ومحمد شياع السوداني ، تقدما بدعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ، يطلبان فيها العدول عن قرارها السابق القاضي بعدم دستورية قانون المصادقة على اتفاقية خور عبد الله رقم 42 لسنة 2013 ، والحكم بدستورية القانون .

 

 

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تأجيل البت في دعوى قضائية حكومية للعدول عن قرار عدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبد الله
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