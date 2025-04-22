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رئيس مجلس القضاء الأعلى يصل إلى الكويت


 

وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الكويت على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، حيث ذكر إعلام القضاء في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وصل إلى دولة الكويت على رأس وفد قضائي رفيع المستوى". 

كما أضاف البيان، "يزور رئيس المجلس، دولة الكويت بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عادل بورسلي؛ لغرض تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين". 

وتابع، "ضم الوفد الزائر رئيس الادعاء العام نجم عبد الله ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر ورئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق". 

كذلك أوضح البيان، أنه "كان في استقبال الوفد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد من القضاة في دولة الكويت إضافة إلى سفير جمهورية العراق والكادر الدبلوماسي في دولة الكويت".

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