مديرية المرور العامة تطلق برنامج "عين العراق" لتسهيل الخدمات للمواطنين

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق برنامج "عين العراق" لتسهيل الخدمات للمواطنين، وفيما أكدت أن البرنامج سيتيح للمواطنين الوصول إلى خدمات وزارة الداخلية عبر هواتفهم، أشارت إلى إطلاق نظام جديد لتسهيل تسجيل المركبات إلكترونياً في العراق قريباً، حيث ذكر مدير المرور اللواء عدي سمير في تصريح للوكالة الرسمية إن "النهج الجديد لمديرية المرور العامة هو خدمة المواطن، على اعتبار مديرية المرور جزءًا لا يتجزأ من وزارة الداخلية، ونعمل في ظل حكومة الخدمات"، مبيناً أن "جميع الخدمات المقدمة للمواطن ستكون بسيطة جدًا، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات".

وأشار إلى أن "المديرية مقبلة على إطلاق برنامج جديد يسمى (عين العراق)، وهو برنامج سيتيح للمواطن العراقي العديد من الخدمات"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية تعتبر هذا البرنامج من البرامج المهمة والأساسية، ومن خلاله سيتم تقديم خدمات كبيرة ومتنوعة للمواطن في وقت واحد".

وأوضح أن "المديرية لديها كذلك نظام مروري سيتم العمل به قريبًا، وستكون هناك آلية جديدة لعملية تسجيل المركبات"، منوهاً بأن "العملية ستكون سلسة وبسيطة جدًا، من خلال استخدام التقنيات الحديثة الإلكترونية".

وفيما يتعلق ببرنامج "عين العراق"، أوضح سمير، أنه "عند تحميل المواطن لهذا التطبيق على هاتفه النقال، سيحصل على مجمل الاعمال والخدمات المتعلقة بوزارة الداخلية، ويمكنه البحث عن الخدمة المطلوبة، سواء كانت في مجال المرور أو الجنسية، وسيتمكن من الحصول عليها بكل سهولة عبر هذا التطبيق".