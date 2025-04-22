وزارة الإعمار تعلن افتتاح مركز مبيعات مدينة الجواهري السكنية

أعلنت وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة ، افتتاح مركز مبيعات مدينة الجواهري السكنية ، فقد ذكر وزير الإعمار بنكين ريكاني اثناء افتتاحه مركز مبيعات مدينة الجواهري السكنية الجديدة في بغداد في بيان، أنه "منذ وضع حجر الأساس لهذه المدينة قبل سنة، واجهنا تحديات كبيرة وعملنا بجد مع جميع الجهات المعنية، على ازالة المعوقات للمشروع"، مبينأ أنه "بعد المصادقة على تصميم المرحلة الاولى من المشروع، نفتتح اليوم مركز المبيعات، وسيشهد يوم الخامس من شهر ايار المقبل انطلاق المبيعات، وستكون المرحلة الاولى منها لوحدات بمساحة 200 م2".

وأضاف، أنه "بامكان المواطنين زيارة مركز المبيعات والاطلاع على مواقع الوحدات السكنية وتفاصيلها، والية تسديد الدُفعات"، مبينا أنه "سنبادر على اطلاق مسابقة بعد شهر من الان، سيحصل فيها الفائزون الثلاثة الاوائل على وحدات سكنية مجانا في مدينة الجواهري، كما ستليها مبادرة اخرى لتوزيع عدد من الوحدات السكنية على المواطنين المتميزين والرواد من المثقفين والفنانين والرياضيين".

كما لفت إلى أن "الهدف الأساسي هو انشاء مدن سكنية بدلاً عن المجمعات، مدن يعيش فيها المواطنون دون الحاجة للخروج منها لتوفر الخدمات كافة، ومنذ انطلاق مشروع المدن الجديد لاحظنا انخفاضاً نسبياً في أسعار العقارات"، مؤكداً أن "المدن الجديدة مخططة بشكل حضاري سليم، وتتوافر فيها مساحات كبيرة، وتضم مراكز تعليمية وتجارية وترفيهية ورياضية وخدمية وكل ما يحتاجه الساكنون، فضلا عن كونها ملاصقة لمراكز المدن."