وزارة الزراعة: خطّة السنة الحالية ستحقق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، وصول الخطة الزراعية للرية الثالثة من أصل خمس ريات للموسم الشتوي، فيما بينت أن خطة السنة الحالية ستحقق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة، إذ ذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي للوكالة الرسمية، إن "الخطة الزراعية بها سقيات عديدة، ووصلنا بخطة زراعة الحنطة للرية الثالثة، والباقي هي رية واحدة أو ريتان".

كما أشار إلى أن "المحاصيل الداخلة بالخطة الزراعية هي البساتين ومحاصيل زراعية متنوعة وهي الخضار والفواكه بمقدار مليون دونم، والشعير بمقدار 200,000 دونم، فضلاً عما يقارب 5 ملايين دونم حنطة منها 1660000 دونم أراضٍ سيحية و3440000 صحراوية، وأن أكثر الريات والسقيات الخاصة بمحصول الحنطة والشعير تكفلت بها الأمطار".

وأضاف أنه في "خطة السنة الحالية سنحقق بها الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة، فيما صوت مجلس الوزراء على تصدير الفائض الذي تحقق بالسنة الماضية الذي يقدر بأكثر من مليون ونصف المليون طن".

فيما لفت إلى أنه "في حال تحقق فائض للموسم الزراعي الحالي فإن تصديره يحتاج أيضاً الى تصويت من مجلس الوزراء بطلب يقدم من وزير الزراعة".