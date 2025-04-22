مفتشية آثار وتراث بغداد تنفذ حملة لرفع التجاوزات على خان المحمودية الأثري

نفذت لجنة من مفتشية آثار وتراث بغداد، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية لإيقاف التجاوزات على خان المحمودية الأثري "خان السبيل"، إذ ذكرت وحدة اعلام مفتشية بغداد في بيان، انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث علي عبيد شلغم الخاصة بضرورة رفع التجاوزات من المواقع الأثرية والتراثية والحفاظ على معالمها من الاندثار نفذت لجنة من مفتشية آثار وتراث بغداد برئاسة المفتش علي باسم فرحان حملة تفتيشية لإيقاف التجاوزات على خان المحمودية الأثري (خان السبيل) بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني والجريمة الاقتصادية وشرطة الآثار ومراقبيات الاثار في اليوسفية و اللطيفية.

فيما لفت مفتش آثار بغداد الى أنه تم إجراء اللازم بشكل قانوني ضد المتجاوزين من خلال توجيه انذار أولي لإفراغ المحلات المتجاوزة بشكل طوعي تمهيدا لصيانة وتأهيل الخان ضمن خطة تأهيل المواقع الأثرية والتراثية لأهميتها التاريخية.

ومن الجدير بالذكر أن المفتشية قد نفذت حملات عديدة ضد المتجاوزين مع اشاعة ثقافة الحفاظ عليها باعتبارها الهوية الثقافية التي تعبر عن المجتمع البغدادي