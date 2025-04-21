المندلاوي يناقش مع رئيس شركة "BP" في العراق آفاق تطوير قطاع النفط والطاقة

ناقش النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي مع رئيس شركة (BP) في العراق زيد الياسري آفاق تطوير قطاع النفط والطاقة .

وقال بيان لمكتبه الاعلامي:"أن المندلاوي التقى، في مكتبه اليوم الإثنين، رئيس شركة (BP) في العراق، زيد الياسري، بحضور النائب علي شداد، للاطلاع على ما تقدمه الشركة من مشاريع استراتيجية مهمة، ومناقشة آفاق تطوير قطاع النفط والطاقة في العراق، والبحث في المعوقات التي تواجه عمل الشركات العالمية لتذليلها مع الجهات المعنية".

وقال المندلاوي وفق البيان:"ان السلطة التشريعية حريصة على دعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد، عبر توثيق تعاون الدولة مع الشركات العالمية الرصينة، واجراء مزيد من التسهيلات لخلق بيئة استثمارية مشجعة ومستقرة ".

واكد المندلاوي ، اهمية نقل التكنولوجيا والخبرات الدولية إلى الكوادر الوطنية، وتقديم برامج التدريب بما يِسهم في رفع وتمكين الكفاءات المحلية، والمشاركة في تطوير مشاريع البنية التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة، مثل خطوط الأنابيب ومحطات التكرير لتحقيق التنمية المستدامة"