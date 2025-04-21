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رئيس الوزراء: آن الأوان لإنصاف قضاء سوق الشيوخ


 

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، المضي بتنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة ذي قار والمشاريع المؤسسة لفرص العمل، فيما أشار الى أنه آن الأوان لإنصاف قضاء سوق الشيوخ الذي عانى الكثير، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".

كما أكد رئيس الوزراء، "المضي بتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة، وتحقيق نهضة تنموية، تساعد في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الواقع المعيشي والاقتصادي فيها".

وتابع البيان، أن "رئيس الوزراء التقى عدداً من المواطنين من أهالي سوق الشيوخ، واستمع إلى طروحاتهم وتصوراتهم بشأن حملات البناء والإعمار التي تشهدها المحافظة"، مبيناً أن "قضاء سوق الشيوخ عانى كثيراً وقدم أهله الكثير من التضحيات، وقد آن الأوان لإنصافه، وتوفير الخدمات الأساسية فيه".

فيما لفت البيان الى أن "المشروع الذي تبلغ كلفته (505مليارات و294 مليون دينار)، يتضمن إنشاء أحياء متكاملة الخدمات في القضاء، تشمل شبكات مياه الصرف الصحّي، ومياه الأمطار، ومحطّات الرفع والمعالجة، وسيسهم المشروع بالارتقاء بالواقع البيئي، وتعزيز المناطق الخضراء من خلال استخدام المياه المعالجة للسقي".

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