وقفة احتجاجية لفلاحي كربلاء استنكارا للاعتداء على مزارعي واسط

نظم العشرات من فلاحي محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية استنكارا للاعتداء الذي طال مزارعي محافظ واسط يوم أمس، حيث ذكرت قناة السومرية، إن فلاحي كربلاء نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية وسط المحافظة استنكارا للاعتداء على فلاحي محافظة واسط.

وأضافت، أن المزارعين طالبوا بشمول الأراضي المزروعة خارج وداخل الخطة بمبلغ 850 الف دينار للطن الواحد أسوة بالأعوام السابقة.

فيما تعرض عدد من فلاحي محافظ واسط يوم أمس الأحد (20 نيسان 2025) الى اعتداءات من قبل بعض عناصر قوات مكافحة الشغل اثناء فض تظاهرتهم وسط مدينة الكوت احتجاجا على عدم تسويق محصول الحنطة خارج الخطة الزراعية.