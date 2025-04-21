وزارة العدل تعلن تسلم وإنجاز (4266) معاملة عبر خدمة الأضابير الإلكترونية

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن تسلم وإنجاز (4266) معاملة عبر خدمة الأضابير الإلكترونية، حيث صرّحت الوزارة في بيان، إن "دائرة التنفيذ في وزارة العدل أعلنت عن تسلم وإنجاز (4266) معاملة عبر خدمة الأضابير الإلكترونية في جميع مديرياتها ببغداد خلال شهر آذار الماضي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة العمل العدلي وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات".

كما أكد المدير العام لدائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، وفقاً للبيان، أن "الوزارة ماضية في توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل جميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، وبما ينسجم مع خطط الوزارة في اعتماد الحلول الرقمية الحديثة لتبسيط الإجراءات العدلية وتقديم خدمات أكثر فاعلية للمواطنين".