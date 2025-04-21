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وزارة المالية: يوم الوظيفة الوطني مناسبة لترسيخ ثقافة التميز في القطاع الحكومي


أكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن تكريم الموظفين المتميزين يعكس اهتمام الحكومة بتطوير بيئة العمل، فيما أشارت إلى أن "يوم الوظيفة الوطني" مناسبة لترسيخ ثقافة التميز في القطاع الحكومي، فقد ذكر مدير عام مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية، أحمد الدهلكي، في كلمة له خلال ندوة ثقافية بعنوان "يوم الوظيفة الوطني"، إن "يوم الوظيفة الوطني يمثل مناسبة سنوية مهمة تهدف إلى تشجيع الابتكار وتقدير الجهود المتميزة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الحكومي وترسيخ ثقافة التميز والإبداع".

وأضاف أن "إقامة مثل هذه الندوات، التي تنظم برعاية وزيرة المالية، طيف سامي، وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة، بأعلى مستوياتها، لشريحة الموظفين".

كما لفت إلى أن "مبادرة تكريم الموظفين المتميزين، التي تمت برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تُعد خطوة مهمة تستحق الإشادة، لما فيها من تقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة المعنية وجميع من ساهم في إنجاحها".

وأضاف الدهلكي، أن "هذه المبادرة تسلط الضوء على قدرات الموظف الحكومي الكفوء والمخلص والمنتج والنزيه ، وكذلك إبراز قصص نجاح لموظفين تمكنوا من تحويل التحديات والظروف الصعبة إلى فرص للتميز والتفاني في تقديم الخدمة العامة للمواطنين".

فيما ختم حديثه بالقول: "إن القطاع العام اليوم يلعب دوراً محورياً في تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، وله أهمية كبيرة في الارتقاء بواقع البلد في مختلف المجالات، لاسيما وأن العراق يشهد نسبة نمو تُعد الأعلى في المنطقة، ما يتطلب من المؤسسات الحكومية أداء واجباتها بكفاءة ومسؤولية".

وأقامت لجنة تقصي الإبداع الوظيفي المركزية في وزارة المالية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع شركة إعادة التأمين العراقية العامة وبالتنسيق مع مركز التدريب المالي المحاسبي، ندوة ثقافية بعنوان "يوم الوظيفة الوطني".

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