حالة الطقس: أمطار متوسطة وارتفاع مرتقب في درجات الحرارة في بعض المناطق

صرّحت هيئة الأنواء الجوية اليوم الاثنين عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة فيما توقعت تساقطا للأمطار وارتفاعا في درجات الحرارة، فقد ذكر بيان للهيئة، أن الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائما جزئيا الى غائم عدا الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى فيكون صحوا اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا عدا اقسامها الشرقية فتكون غائما مع هطول زخات مطر متوسطة الشدة في محافظة البصرة ويتحسن الطقس تدريجيا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد.

كما بيّن، ان درجات الحرارة العظمي ليوم غد الثلاثاء ستكون في بغداد وكربلاء المقدسة والديوانية وميسان37 النجف الاشرف والمثنى وواسط وبابل38 والبصرة36 وصلاح الدين وديالى والانبار 36 اما في المحافظات اربيل وكركوك33 والسليمانية ودهوك 30 ونينوى 34.

فيما فسيكون الطقس صحوا الى غائم جزئي يوم الاربعاء في عموم البلاد مع فرصة سقوط امطار فوق المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية.