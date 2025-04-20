ضبط مضافتين لداعش الارهابي في بساتين العبارة شمال شرق بعقوبة

ضبطت قوة امنية مشتركة مضافتين لتنظيم داعش الارهابي في بساتين العبارة في محافظة ديالى .

وقال مصدر امني ان قوة مشتركة من شرطة ديالى والشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى ومفارز مكافحة المتفجرات نفذت عملية امنية لتفتيش وتطهير قرى وبساتين قرية زهرة باطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة وتمكنت من ضبط مضافتين لعصابات داعش الارهابية .

واضاف ان المضافتين كانتا تضم اسلحة واعتدة ومواد تفجير مختلفة وقد تم تدمير المضافتين وتسليم المضبوطات الى الجهات الأمنية المختصة.