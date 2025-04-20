رئيس الجمهورية : ضرورة أن يكون عمل البرلمان منصة للتقارب والحوار بين الأطراف

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد (20 نيسان 2025)، خلال استقباله رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي ضرورة أن يكون عمل البرلمان منصة للتقارب والحوار بين الأطراف.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان" أن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم الأحد، في قصر بغداد، رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، والوفد البرلماني المرافق له".

وأكد رشيد حسب البيان، على أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في تمثيل الإرادة الشعبية العربية، والسبل الكفيلة بتفعيل دوره، لمواكبة التحديات التي تواجه دول المنطقة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون عمل البرلمان منصة للتقارب والحوار بين مختلف الأطراف، ومحركًا لمبادرات تصب في مصلحة الأمن القومي وتعكس هموم المواطن في دول المنطقة.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى أن العراق واجه أنظمة دكتاتورية وحروبا وإرهابا في الفترة السابقة، وأنه استعاد الآن دوره المحوري في ضوء الاستقرار الأمني في كل المدن، ويشهد تطورا في الخدمات والمشاريع الاستثمارية، مبينا أن استضافة بغداد لأعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي واجتماعات لجانه، تعكس حرص العراق على دعم مسيرة العمل المشترك، وترسيخ دوره المحوري ضمن المنظومة الإقليمية.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بدور العراق الريادي في دعم قضايا الأمة وتعزيز مسارات العمل المشترك، ومؤكدا حرص البرلمان على تعميق التعاون والتشاور مع العراق، والانفتاح على رؤاه ومبادراته، لما لها من أثر فاعل في تعزيز التضامن العربي

وقدم اليماحي درع البرلمان العربي لرئيس الجمهورية تقديرا لدوره في دعم مسيرة البرلمان وفق ما جاء في البيان.