وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاحد (20 نيسان 2025)، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي تعزيز التعاون الثنائي.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى اليوم الأحد بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأردنية بالعاصمة عمّان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية".

وشهد اللقاء حسب البيان "مناقشة معمّقة للعلاقات العراقية الأردنية، حيث أكّد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

واستعرض الوزيران "آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية، لا سيّما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة، استناداً إلى الروابط التاريخية المتينة التي تجمع البلدين".

وأطلع الوزير حسين وفق البيان "نظيره الأردني على الاستعدادات الجارية في بغداد لاستضافة القمة العربية المرتقبة الشهر المقبل، وقد عبّر الصفدي عن دعم الأردن الكامل للعراق في تنظيم هذا الحدث العربي المهم".

وأضاف البيان، أن "الجانبان تناولا ايضاً تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكّد الوزيران أن "الحوار والحلول السياسية تُعَدّ السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات"، مشددان على "أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة".

وناقش الجانبان "الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية الذي يُعقَد الأربعاء المقبل في القاهرة برئاسة الأردن"، مشددان على "أهمية ترسيخ الاستقرار الإقليمي".

وأكدا "ضرورة تعزيز التنسيق العربي في المحافل الدولية، بما يسهم في تحقيق التضامن العربي وحماية المصالح العليا للدول العربية. كما اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة" حسب ما ورد في البيان.