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السوداني ووكيل أمين عام الأمم المتحدة يبحثان مجالات التعاون


بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الاحد (20 نيسان 2025)،مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم العملياتي، أتول كهاري مجالات التعاون بين العراق والمنظمة الدولية، وسير التحضيرات لإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في آب من العام المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان  أن "رئيس الوزراء استقبل وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون الدعم العملياتي أتول كهاري، الذي نقل إلى تحيات الأمين العام للمنظمة انطونيو غوتيريش، وتأكيد حضوره في القمة العربية التي ستستضيفها بغداد الشهر المقبل". 

وأضاف أن "اللقاء شهد التباحث في سير التحضيرات والترتيبات لإنهاء عمل بعثة يونامي في العراق، المقرر إتمامه في شهر آب من العام المقبل، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام العراق الكبير بالتعاون مع الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره لكل ما قدمته من مساعدة للعراق والشعب العراقي منذ انتخابات عام 2005 ولغاية اليوم".

كما أشاد السوداني "بالتنسيق الشفاف والسلس في عملية إنهاء بعثة يونامي، الذي يمثل بداية لفصل جديد من التعاون في مختلف القطاعات والمجالات والبرامج مع المنظمة الدولية".

من جانبه، بين كهاري أن "العراق اليوم يعيش مستوى متقدماً من الأمن والانفتاح والتطور العمراني، الذي يقابل تقدماً موازياً في مجالات الاستقرار السياسي والنمو الإيجابي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق متطلبات العمليات الانتخابية المتوالية، والحرص على تأمين نجاحها".

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