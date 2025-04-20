وزير العدل يوجّه مديريات التسجيل العقاري حول نقل الملكية بين المواطنين

وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، مديريات التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في عمليات نقل الملكية بين المواطنين والحفاظ على عقارات الدولة، متوعداً بعدم التهاون إزاء أي خرق أو تلاعب فيها، حيث ذكر إعلام الوزارة في بيان، إن "شواني ترأس اجتماعًا ضم مديري مديريات التسجيل العقاري في بغداد، لبحث واقع العمل والمعوقات التي تواجه أداءها، وسبل النهوض بها على المستويين الفني والإداري".

وأمر وزير العدل، خلال الاجتماع، بـ"تطوير البنى التحتية وتوفير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

فيما شدد على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة في عمليات نقل الملكية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جهة، وصون ممتلكات الدولة من جهة أخرى"، لافتًا إلى أن "الوزارة لن تتهاون إزاء أي خرق قانوني أو تلاعب في هذا الجانب الحساس".

كما أكد وزير العدل "أهمية أن تكون الكشوفات العقارية دقيقة وموثقة، لا سيما تلك المتعلقة بأملاك الدولة"، داعيًا إلى "الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير المهنية المعتمدة في هذا المجال".

كذلك أوعز بـ"ضرورة إعداد تقارير دورية عن التحديات التي تواجه المديريات ورفعها إلى الجهات المختصة، لمتابعة المعالجات بشكل مباشر".