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الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية مشتركة في صلاح الدين باشراف رئيس اركان الجيش


أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة صلاح الدين، بإشراف مباشر من رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله.

وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان أن "العملية نُفذت بمشاركة قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، واللواء 35 في الحشد، فضلاً عن قطعات من قيادة عمليات صلاح الدين في الجيش العراقي". 

وأوضح البيان أن "العملية ركزت على تنفيذ عمليات مسح وتطهير في جزيرة البو مرموص والمناطق المحاذية لنهر دجلة، وذلك ضمن الجهود الأمنية المستمرة لتعزيز الاستقرار وملاحقة بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي في المحافظة". 

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