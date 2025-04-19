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الإعلام الحكومي: خدمات أور الإلكترونية تجاوزت الـ 1000 خدمة في جميع المؤسسات


أكد فريق الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، أن خدمات بوابة أور الإلكترونية تجاوزت الـ 1000 خدمة في جميع مؤسسات الدولة، إذ ذكر المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، إن "عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة أور للخدمات الحكومية بلغ (1048)، منها (591) إلكترونية و (457) ورقية شملت أغلب الخدمات التي لها مساس بحياة المواطنين، ولجميع المؤسسات الرسمية"، لافتاً الى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن أولويات الحكومة في برنامجها الحكومي نحو التحول الرقمي الشامل وتجاوز البيروقراطية والروتين وتبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة".

كما أضاف أن "بوابة أور تمكن المواطنين من إتمام معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى المراجعة الميدانية، ما يقلل من الاحتكاك المباشر، ويحدّ من فرص الفساد، ويوفر الوقت والجهد والتكاليف"، مشيراً الى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تسعى إلى تطوير أداء دائرة مركز البيانات الوطني، على وفق أعلى المعايير التقنية، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان شمولية الخدمات وجودتها، وتمكين المواطنين من متابعة معاملاتهم بكل شفافية وسرعة".

فيما أوضح مجيد أن "هذا المشروع يعد أحد ركائز البرنامج الحكومي في دعم التحول الرقمي، حيث يرسّخ مفهوم الحكومة الذكية التي تضع المواطن في قلب العملية الخدمية، وتعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع من خلال أنظمة إلكترونية متكاملة"، منوهاً بأن "دائرة مركز البيانات الوطني، تواصل إجراءاتها التنسيقية مع جميع المؤسسات الرسمية، لإضافة خدمات جديدة ضمن بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، وتدريب الموظفين العاملين على البرامج المُستحدثة".

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الإعلام الحكومي: خدمات أور الإلكترونية تجاوزت الـ 1000 خدمة في جميع المؤسسات
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