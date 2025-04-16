السوداني يؤكد سعي الحكومة لدعم الحوارات في إقليم كردستان

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (16 نيسان 2025)، في السليمانية مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، مجمل الأوضاع في البلاد.

وأكد الجانبان بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، "أهمية دعم القوى الوطنية لجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها، والمضيّ لتحقيق التنمية الشاملة، بما يلبي تطلعات المواطنين في عموم مناطق البلاد".

وأضاف البيان "كما جرى التأكيد على أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين جميع الأطراف السياسية في إطار الدستور والقانون لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار".

وجدد السوداني "سعي الحكومة لدعم الحوارات في إقليم كردستان العراق من أجل تشكيل الحكومة الجديدة" وفقاً للبيان.