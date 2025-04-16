الباحث في الشأن السياسي يكشف عن سبب رئيس يعيق حسم المناصب وتشكيل حكومة إقليم كردستان

كشف الباحث في الشأن السياسي نوازد لطيف، اليوم الأربعاء (16 نيسان 2025)، عن سبب رئيس يعيق حسم المناصب وتشكيل حكومة إقليم كردستان.

وقال لطيف في حديث صحفي، إن "هناك سبباً رئيسياً لعدم حسم المناصب حتى الآن، وهو وجود خلافات داخل الحزبين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني".

وأضاف أن "قيادة الحزبين تسعى لضمان ترضية جميع الأطراف والأجنحة، ولا تريد إثارة اعتراض أي طرف، ولذلك لا يوجد اتفاق حتى الآن على المناصب الرئيسية والوزارية"، مبيناً أن "الحزبين يحاولان التوصل إلى اتفاق داخلي، قبل عقد جلسة البرلمان التي يتم خلالها انتخاب هيئة الرئاسة والمضي بتسمية باقي المناصب".

وتعكس خارطة المناصب التي جرى التفاهم عليها، وفق متتبعين، محاولة لاحتواء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة تمثيلية تضم الأطراف الأساسية، مع إبقاء الباب مواربا أمام بعض القوى الناشئة أو المثيرة للجدل، مثل "جبهة الشعب" التي يتزعمها لاهور شيخ جنكي، والتي لا تزال تشكل نقطة خلاف حادة بين القوى الكردية، خصوصا داخل بيت الاتحاد الوطني نفسه، بعد الانقسام بين لاهور وقادة الحزب الحاليين.

وينتظر أن تسهم هذه التفاهمات في إعادة ترتيب البيت الكردي، وسط ضغوط داخلية للإصلاح، وخارجية تتعلق بعلاقات الإقليم مع بغداد، والملفات العالقة مثل الموازنة، ورواتب الموظفين، وإدارة الملف النفطي.