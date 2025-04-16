كربلاء المقدسة تنظم معرضاً موسعاً للزهور في المحافظة

افتتحت مديرية بلدية كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، وبإشراف مباشر من محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، المعرض السنوي الأول للزهور في المحافظة، بمشاركة واسعة من مديريات البلديات في كربلاء المقدسة، والأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إلى جانب عدد من الجهات من القطاع الخاص، إذ ذكر مسؤول شعبة الحدائق والمتنزهات في بلدية قضاء الهندية، أثير طالب، للوكالة الرسمية، إن "بلديات محافظة كربلاء المقدسة كافة شاركت في عرض نتاجاتها ضمن معرض الزهور، بهدف تشجيع المواطنين على الزراعة في المنازل والساحات العامة، والمساهمة في إضفاء الجمال على المدينة وزيادة المساحات الخضراء".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ومحافظ كربلاء، شددا على أهمية الإكثار من زراعة الأشجار والزهور في مختلف مناطق العراق، والحفاظ على بيئة نظيفة ونقية".

بالمقابل، قال مسؤول مشاتل الكفيل التابعة للعتبة العباسية، محمد حربي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن العتبة العباسية تشارك في معرض الزهور المقام في محافظة كربلاء المقدسة من خلال عرض أنواع متعددة ومميزة من الزهور المزروعة في مشاتلها، إلى جانب مساهمتها الفعالة في هندسة المعرض والتخطيط لفعالياته المختلفة، ولا سيما في ما يخص طرق عرض الزهور".

كما أكد حربي أن "هناك توجيهاً من المتولي الشرعي للعتبة العباسية، السيد أحمد الصافي، يقضي بمشاركة العتبة في جميع المهرجانات والفعاليات، لإبراز إمكانياتها في مجال الزراعة، وترك بصمة واضحة في هذا المجال".