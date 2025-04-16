وزارة التربية: أكثر من 17 ألف طالب شاركوا في مسابقة "أمة تقرأ"

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، مشاركة أكثر من 17 ألف طالب في اختبارات المرحلة الأولى من مسابقة "أمة تقرأ" بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة، إذ ذكر بيان لوزارة التربية، أن "أكثر من (17 ألف) تلميذ وطالب من الفئات العمرية (10 - 18) عامًا شاركوا في الاختبارات الأولية والنهائية من المرحلة الأولى لمسابقة "أمة تقرأ" والتي أطلقتها الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، حيث شهدت المديريات العامة للتربية، منافسات فاعلة بين المشاركين في الاختبارات، دلت على نجاح هذا المشروع الوطني الهادف إلى تعزيز ثقافة القراءة".

فيما لفت البيان إلى، "استمرارية مراحل المسابقة وتهيئة الفائزين إلى الدور النهائي ولقاء المؤهلين ضمن تصفيات تنافسية تتيح لهم استعراض قدراتهم المعرفية واللغوية في المرحلة المركزية".

كذلك تابع، أن "هذه المبادرة تعد نافذة لتبادل الخبرات وترسيخ مبادئ اللغة العربية وتحفيز القراءة واستقطاب المشاركين للاطلاع على الكتب العلمية الثرية بالمعلومات في خطوة تعكس حرص الوزارة على تنمية القدرات ودعم المهارات والطاقات الإبداعية وحث الجيل الجديد على التمسك بالكتاب".