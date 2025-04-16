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أدوية سامراء تطلق مشروعاً استراتيجياً لإنتاج الأمبولات الحديثة


 

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع استراتيجي لإنتاج الأمبولات الحديثة، مؤكدة تصاعد وتيرة العمل في إنشاء مصنع المحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى في محافظة نينوى، حيث ذكر مدير عام الشركة، محمد عبد القادر النعيمي، للوكالة الرسمية، إن "الشركة تواصل تنفيذ مشروعها الاستراتيجي لإنتاج الأمبولات الحديثة بالتعاون مع شركة أرض المحجوب الاستثمارية، إذ يتضمن إنتاج أمبولات متطورة تطرح لأول مرة ضمن خطوط إنتاج الشركة، مما يسهم بشكل مباشر في تنويع سلة المنتجات الدوائية وتعزيز الإيرادات العامة"، مؤكداً أن "هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في مسار التصنيع الدوائي".

وأشار إلى أن "نسب الإنجاز في المشروع تجاوزت حاجز الـ 30%، حيث ينفذ العمل وفق أحدث معايير التصنيع الدوائي الجيد (cGMP)، وبإشراف مباشر من قسم المشاريع الهندسية في الشركة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة".

كما أضاف النعيمي أن "مشروع إنشاء خط إنتاج المحاليل الوريدية الجديد ومحاليل غسيل الكلى في محافظة نينوى، التابع لشركة أدوية سامراء وبالتعاون مع شركة وسام الرافدين للصناعات الدوائية، يشهد تقدماً ملموساً في سير الأعمال الإنشائية والفنية، حيث تم مؤخراً استكمال أعمال تسليح وصب الطابق الأول والمصاعد الخاصة بالمصنع، في خطوة مهمة تمهّد للمرحلة التالية من الأعمال الفنية والتجهيزية، والتي ستنفذ وفق أعلى المعايير المعتمدة في الصناعة الدوائية".

ولفت إلى أن "هذا المشروع يأتي في إطار الخطة الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الطبية الحيوية، حيث يُعد المصنع المرتقب من المشاريع الاستراتيجية التي ستُسهم في سد الحاجة المحلية من المحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى، مما يُخفف الضغط على المستشفيات ويُقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي".

فيما أكد النعيمي أن "العمل في المشروع يسير بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني المحدد، وبمواصفات تقنية متطورة تلبي المعايير الدولية"، منوهاً بأن "الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمصنع ستتجاوز 25 مليون عبوة سنوياً من المحاليل الوريدية، بالإضافة إلى أكثر من مليونَي عبوة سعة (5) لترات من محاليل غسيل الكلى، مما سيُعزز قدرة القطاع الصحي العراقي على تلبية الطلب المحلي بشكل كبير".

كذلك ذكر النعيمي أن "هذا المشروع يعكس التزام الشركة بتوسيع حضورها في المحافظات وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص دعماً للجهود الحكومية في النهوض بالقطاع الصحي والصناعي، متوقعاً "حدوث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لا سيما في محافظات المنطقة الشمالية، عبر توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مدعومة بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتقديم أفضل الخدمات".

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