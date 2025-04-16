محافظ بغداد يفتتح بناية جديدة لبلدية أبو غريب

افتتح محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، بناية جديدة لبلدية قضاء أبو غريب غرب بغداد بسعة ثلاثة طوابق وبمساحة 800 م²، فيما أكد وضع خطة لتأهيل جميع المؤسسات التابعة للمحافظة، حيث ذكر العلوي إن هذه البلدية هي واحدة من المرفقات العامة التي تولت المحافظة إنشاءها، فقبل فترة افتتحنا بناية بلدية اليوسفية، واليوم أبو غريب، وخلال الأسبوع القادم بلدية المدائن، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى من مدارس ومراكز صحية ومستشفيات.

وأضاف، أن المحافظة تتطلع بهذه المهمة لتوفير منشآت ومرفقات عامة تقدم خدمة للمواطنين بأفضل ما يكون، وفي خطتنا التي ننفذها حاليا وهي خطة عام 2023، وخطتنا القادمة ستتضمن الكثير من هذه المشاريع.

كما أكد العلوي، أن "المحافظة وضعت أولوية لكل المؤسسات التابعة لها بأن تؤهل أو تنشأ بالشكل اللائق حتى تقدم خدمة سهلة ومريحة للمواطن، بحيث يجد المراجع أن البناية مجهزة من ناحية التأثيث ووسائل الراحة، وتقديم الخدمة من قبل الموارد البشرية والموظفين فيها بأفضل ما يكون، وهذا حق واستحقاق، وواجب علينا كموظفين مكلفين بتقديم الخدمات للمواطنين".

فيما أعرب عن أمله بأن يكون هناك جهد مشترك بين العاملين في هذه البلدية وبين المراجعين، لإدامة واستدامة هذه البناية بالشكل اللائق".