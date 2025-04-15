الأخبار

كربلاء.. محامون يتخوفون على حياة زميلهم: حادث غريب تكرر معه 3 مرات


أبدى محامون في محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، تخوفهم على حياة زميل لهم بعد تعرض سيارته للحرق المتعمد 3 مرات، وانتقدوا تسجيل الأجهزة الأمنية هذه الحوادث ضد مجهول رغم تكرارها.

وقال محام ظهر في مقطع مصور إن "حياة المحامي سيف الوزني في خطر، وقد تعرضت سيارته للحرق العمد 3 مرات متتالية"، مبيناً أن "مراكز الشرطة سجلت هذه الحوادث ضد مجهول".

وطالب وزارة الداخلية ونقابة المحامين بالتدخل الفوري"، مستغرباً "غياب دور الأجهزة الأمنية في متابعة القضية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب مختار الموسوي : أكثر من 50 نائبا غائبون منذ بداية الدورة
مدير الموانئ: سنعتمد معدات ملاحية حديثة في تشغيل ميناء الفاو الكبير
كربلاء.. محامون يتخوفون على حياة زميلهم: حادث غريب تكرر معه 3 مرات
المهندس بشير تعرض للاعتداء ثلاث مرات.. لجنة البرلمان التحقيقية تعلن نتائج مُثيرة
قرارات مجلس الوزراء للجلسة الاعتيادية اليوم الثلاثاء
وزارة العدل تكشف مشروعًا رقميًا جديدًا لتسهيل التعاملات المالية داخل السجون
محافظ بغداد يعلن تحديد قطعة أرض لتوزيعها على التربويين
مجلس النواب يعقد جلسة تداولية برئاسة المندلاوي
الأمن الوطني يطيح بإرهابي قُبيل التحاقه بمضافته في صلاح الدين
توضيح من النزاهة بشأن الحكم الصادر بحق مدير عام سابق في وزارة النقل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك