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وزارة العدل تعلن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني والحوالات المالية في سجن الناصرية


صرّحت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني والحوالات المالية في سجن الناصرية المركزي، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه"تماشياً مع توجهات الحكومة في اعتماد التقنيات الرقمية، وعملاً بتوجيهات وزير العدل خالد شواني بشأن تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الإصلاحية، أعلنت وزارة العدل عن المباشرة بتنفيذ خدمة الدفع الإلكتروني والحوالات المالية للنزلاء في سجن الناصرية المركزي، وذلك بالتعاون مع المصرف الزراعي التعاوني".

وأضاف، أن"هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية في التعاملات المالية داخل الأقسام الإصلاحية، وحماية أموال النزلاء، وتخفيف الأعباء عن ذويهم، فضلاً عن الإسهام في ضبط أسعار الحوانيت وضمان الحقوق المالية للنزلاء".

وتابع البيان، أن"الوزارة قد بدأت فعلياً بتنفيذ هذا النظام عبر إصدار بطاقات دفع إلكترونية لذوي النزلاء، وتوفير أدوات الدفع الحديثة داخل المراكز الإصلاحية، إلى جانب جمع بيانات المستفيدين تمهيداً لشمولهم بالخدمة كما تكفلت الوزارة بكامل تكاليف إصدار السوار الإلكتروني دعماً للنزلاء وتأكيداً على التزامها بتحسين بيئة الإصلاح والتأهيل".

كما أكدت الوزارة وفقاً للبيان ،أن"سجن الناصرية المركزي يُعد أولى خطوات هذا المشروع، على أن يتم تعميم النظام لاحقاً ليشمل جميع المؤسسات الإصلاحية".

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