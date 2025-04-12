وزارة العدل تحدّد مميزات وموعد إطلاق الخدمات الالكترونية للكتاب العدول

حددت وزار العدل، اليوم السبت، موعد إطلاق الخدمات الالكترونية للكتاب العدول، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي للوكالة الرسمية، إن "موعد إطلاق الخدمات الالكترونية للكتاب العدول عبر منصة أور سيكون الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "الخدمات الالكترونية التي سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل ستشمل الوكالات الخاصة ووكالات المحامي ووكالة قيادة المركبات".

فيما أشار الى أن "دائرة الكتاب العدول في وزارة العدل بحثت مع وفد من مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء الخطوات النهائية الخاصة بإطلاق خدمات الدائرة إلكترونيًا عبر بوابة "أور" للخدمات الحكومية"، لافتاً الى أن "هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات العدلية، إذ ستتيح للمواطنين التقديم على معاملات الكتاب العدول إلكترونيًا، مما سيسهم في تقليل الوقت والجهد والكلفة، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة".