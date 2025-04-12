الأنواء الجوية: أجواء غير مستقرة وأمطار خفيفة مع عواصف رعدية في مناطق متفرقة

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت 12 نيسان 2025، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد، مشيرة إلى استمرار عدم الاستقرار الجوي مع فرص لهطول أمطار خفيفة مصحوبة ب البرق والرعد في عدد من المناطق، إذ أوضحت الهيئة في بيان، أن الطقس سيكون متقلبا في أغلب المحافظات، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي متوسطي مصحوب بكتلة هوائية رطبة.

وبحسب التوقعات، فإن مناطق شمالية ووسط البلاد ستشهد زخات مطر متفرقة، في حين يتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرص لعواصف رعدية محلية، خاصة خلال ساعات المساء.

كما أكدت الهيئة أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا في بعض المناطق، مع نشاط محدود في سرعة الرياح قد يسبب تصاعدا للغبار في المناطق الصحراوية.

فيما دعت الأنواء الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة، خصوصا في المناطق التي قد تشهد نشاطا للعواصف الرعدية، ومتابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها لمعرفة مستجدات الحالة الجوية.