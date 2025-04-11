ضبط ثلاث حاويات تحمل سيارات دون الموديل مقطعة ومفككة بعدد (15) سيارة كمرك ام قصر الاوسط

ضبطت الأجهزة الأمنية ثلاث حاويات تحمل سيارات دون الموديل مقطعة ومفككة بعدد (15) سيارة في كمرك ام قصر الاوسط.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان: ان مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر الاوسط التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة في قيادة قوات الحدود تمكنت من ضبط ثلاث حاويات تحمل سيارات دون الموديل مقطعة ومفككة بعدد (15) سيارة، وهو مخالف لشروط وضوابط الاستيراد حسب قانون الكمارك، حيث تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة