الأعرجي يجدد تأكيد موقف العراق الداعم لوحدة سوريا أرضاً وشعباً

جدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي موقف العراق الداعم لوحدة سوريا أرضاً وشعباً.

وذكرت المستشارية في بيان ان الاعرجي، التقى مجموعة من مديري مراكز البحوث والدراسات السوريين. في إطار دعوة وجهتها المجموعة العراقية للسياسات الخارجية، إلى مديري المراكز البحثية في دولة سوريا الشقيقة، لتبادل الحوار ووجهات النظر حول مجمل الأوضاع في المنطقة.

وجدد الأعرجي خلال اللقاء ، تأكيد موقف العراق الداعم لوحدة سوريا أرضاً وشعباً ، وأهمية التعاون المشترك لتحقيق أقصى درجات الاستقرار في المنطقة، وبما يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التعاون البناء وعلى جميع الصعد ، وبالأخص التعاون الأمني.

وأشار الأعرجي، إلى أهمية استقرار سوريا ووحدتها، مؤكداً أن أمن واستقرار سوريا هو أمن للعراق والمنطقة، مبينا أن العلاقات العراقية - السورية لها عمقها التأريخي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

واعرب عن تطلع العراق لتعاون مثمر وبناء بين البلدين يفضي إلى ازدهار واستقرار على جميع المستويات.