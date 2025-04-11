الجمارك تشارك في إتلاف كميات ضخمة من المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد

شاركت الهيئة العامة للكمارك ، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)،في عملية إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد، وذلك ضمن إطار جهودها المتواصلة لحماية المجتمع من المخاطر الصحية والأمنية

وذكرت الهيئة في بيان أن "الكمية التي تم إتلافها بلغت (639.626.200 كغم) من المواد المخدرة، بالإضافة إلى (120,000) قرص من مادة السيدافيد" ، مشيرةً إلى أن "المواد تم أخذ عينات منها قبل الإتلاف لأغراض الحفظ والتوثيق".

وأضافت أن "عملية الإتلاف جرت بالتعاون مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبإشراف مباشر من قاضٍ ممثل عن مجلس القضاء الأعلى وقد تم استخدام المحرقة الخاصة بدائرة الطب العدلي لإتمام العملية، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة".

وأكدت أن "هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيتها لتنفيذ أحكام القانون، والحد من انتشار المواد المخدرة، ومكافحة هذه الآفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع".